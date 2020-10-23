РИАМО - 23 окт. В подмосковном Звенигороде состоялся матч, в котором гандболистки местной «Звезды» одержали вверх над соперницами из краснодарской «Кубани», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Хозяева площадки победили с отрывом в два очка. Матч, который состоялся 22 октября, завершился со счетом 34:32 и выявил самых активных участниц игры. Виктория Жилинскайте забросила в ворота «Звезды» 10 мячей, а Альбина Мурзалиева из «Звезды» смогла отличиться 11 раз.

«Гандболистки «Звезды» смогли обыграть своих принципиальных соперниц из Краснодара и продолжить погоню за лидерами турнирной таблицы Суперлиги. <...> Спортсменки должны успеть восстановиться и подготовиться к следующей встрече в рамках чемпионата России, уже 27 октября «Звезда» проведет выездной матч против «Уфы-Алисы», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Лучшим игроком завершившегося матча признана Ирина Антонова. Девушка является уроженкой Наро-Фоминска и стоит на позиции линейного игрока.