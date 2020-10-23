РИАМО - 23 окт. В Москве провели более 10 миллионов ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию, это серьезно помогает в борьбе с инфекцией, сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«На сегодняшний день городские, федеральные и частные лаборатории в Москве в среднем проводят уже 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки», – сказала Ракова.
В Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Также тесты всегда берут у тех, кто болен простудой и пневмонией.
В пятницу в столице вывили 5478 новых случаев коронавируса за сутки.
За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
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Текстовая трансляция
23 ОКТЯБРЯ
- 115 тысяч чек‑инов зарегистрировали в ночных заведениях Москвы с начала недели. Шесть заразившихся коронавирусом контактировали с 343 посетителями заведений.
- Дети в Москве заражают членов семьи коронавирусом в 1,5 раза чаще, чем взрослые. Малолетние частно бессимптомно переносят коронавирус или болеют им в легкой форме.
- Диабет и повышенное давление удваивают риск заражения Covid‑19. Людям с этими заболеваниями нужно относиться к мерам безопасности особенно внимательно.
- Соцработники доставили москвичам на самоизоляции свыше 25 тонн продуктов. Больше всего продуктов доставили тем, кто живет на севере города.
- Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился Covid‑19. Он должен соблюдать режим самоизоляции.
- Свыше 46 тысяч жителей столицы получили штрафы за то, что находились в общественных местах без маски или перчаток. Не все жители Москвы соблюдают необходимые требования при нахождении в общественных местах – не используют средства индивидуальной защиты.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Госдуме предложили раздавать россиянам бесплатные маски. Парламентарии предположили, что люди не носят маски, так как не хотят платить за них деньги.
- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.
- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.
- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.
- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.
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