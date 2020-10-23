РИАМО - 23 окт. У новой эстакады в подмосковном Реутове появилась аллея из 60 советских пирамидальных тополей, которая будет выполнять функцию защитного барьера между автомобильной дорогой и жилыми домами, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«На пересечении Проектируемого проезда №4305 и Юбилейного проспекта в районе домов 67 и 69 специалистами городских служб проведены работы по созданию аллеи из 60-ти пирамидальных тополей. Данный сорт не пылит и очень быстро растет, выведен специально для городской среды. Взрослые деревья достигают 25-30 метров в высоту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 саженцев тополей-шестилеток были высажены весной в рамках муниципального проекта «Зеленый каркас», областного проекта «Лес Победы» и международной акции «Сад памяти» накануне празднования 75-летия Победы. Еще 40 деревьев высадили в октябре в рамках осенней кампании по озеленению.

«Мы проводим все необходимые мероприятия по обеспечению максимальной приживаемости растений — обильный полив при посадке, необходимая подкормка, использование чернозема. Весенние тополя прижились на 100% и уже дали прирост 15-20 сантиметров», — сказала советник главы города Полина Конышева.

Планируется, что аллея из 60-ти тополей отделит проезжую часть от жилых домов и будет выполнять функцию защитного барьера.

В пресс-службе также уточнили, что в сентябре в городском округе высадили 1932 саженца крупномерных деревьев (лип, кленов и других) возрастом от трех лет и различных сортов кустарников — спиреи, барбариса, можжевельника, гортензии, пузыреплодника, дерна. Новые деревья и кустарники появились на территориях образовательных учреждений города, во дворах жилых домов, у учреждений культуры, вдоль реконструированной улицы Гагарина, в новом сквере на улице Южной.