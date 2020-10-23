РИАМО - 23 окт. В столице и Московской области прогнозируется до плюс 12 градусов тепла на следующей неделе, будет облачная погода, также жителей региона порадует солнце, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Следующая неделя в регионе начнется с не по сезону теплой погоды. 26 октября будет плюс 8-10 градусов, дождя не прогнозируется, но ожидается туман. 27 октября в регионе будет солнечно, воздух прогреется до плюс 6-11 градусов.

Дождь прогнозируется 28 октября, но будет тепло – плюс 6-11 градусов. А 29 октября ожидается солнечная погода с переменной облачностью, воздух прогреется до плюс 7-12 градусов.

Ночью также практически без осадков, температура в ночные часы в первой половине недели будет в пределах 0 – плюс 8 градусов.