РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. В пятницу культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей городского округа Люберцы на мастер-класс по изготовлению кормушки для птиц «Птичья столовая», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Его участники узнают, как смастерить безопасную и экологичную кормушку для пернатых», - говорится в сообщении.

Мастер-класс пройдет в режиме онлайн на странице культурного центра в Instagram (https://www.instagram.com/okt_centrkultura/).

Мероприятие начнется в 15:00.