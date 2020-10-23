РИАМО - 23 окт. В отношении блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, который в прямом эфире избил девушку возбудили уголовное дело по статье «Побои», передает РИА Новости.

Сейчас, по данным СМИ, блогер находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Бурим был допрошен вчера вечером. Он под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Ранее полиция начала проверку о нанесении телесных повреждений девушке. Блогер несколько раз ударил девушку лицом об стол в «Москва-Сити», транслируя это в прямом эфире

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