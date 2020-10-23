РИАМО – 23 окт. Больше 45% жителей Москвы зарабатывают в месяц больше 60 тысяч рублей, в других субъектах России этот показатель составляет 14%, сообщает «Интерфакс».

При этом доходы жителей столицы неуклонно растут на протяжении уже десяти лет, увеличиваясь в среднем на 6,3%.

«В общей сложности за 10 прошедших лет номинальные денежные доходы москвичей выросли на 84,2%», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рост доходов москвичей специалисты связывают с большим и стабильным рынком труда. ​