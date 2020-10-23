РИАМО - 23 окт. В департаменте здравоохранения Москвы заверили, что в городе создан достаточный запас лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о дефиците в аптеках ряда лекарственных препаратов, применяемых для лечения коронавируса.

«Лекарственные препараты для лечения Covid-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме, и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача», - говорится в сообщении.

Так, сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.

Среди них — азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, левофлоксацин и другие.

В Депздраве столицы рекомендовали москвичам не заниматься самолечением. При появлении первых симптомов нужно оставаться дома и вызвать врача.

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

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«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.