РИАМО - 23 окт. В Можайске мужчина пытался пронести в СИЗО телефон, сим-карты и зарядки для мобильных в кроссовках, по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УФСИН России по Московской области.

«В 15:50 22 октября в комнате приема посылок и передач СИЗО №10, который находится в Можайске, при досмотре младшим инспектором отдела режима и надзора учреждения были обнаружены в подошве кроссовок два свертка из алюминиевой фольги. В них находились спрятанные ухищренным способом запрещенные предметы: мобильный телефон, три сим-карты, два зарядных устройства, USB-шнур, мини-наушники и флеш-носитель», - сказал собеседник агентства.

Мужчину, который пытался передать запрещенные предметы, задержали сотрудники оперативного отдела учреждения. Он объяснил, что является двоюродным братом обвиняемого, к которому шел, а посылку просили передать друзья.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении и собран материал для привлечения задержанного к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.