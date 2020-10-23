РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды медикам, среди награжденных - акушерка Балашихинского роддома в Саввино Олеся Карасенко, получившая медаль Луки Крымского, почетное звание Заслуженный врач РФ присвоили и главврачу Балашихинской областной больницы Михаилу Антипову, сообщила «РИАМО в Балашихе» главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

На торжественной церемонии в Доме правительства РФ ордена и медали получили 27 медиков, которые вели борьбу с коронавирусом: руководители крупных научных центров, доктора, фельдшеры, медсестры, акушерки, водитель скорой помощи.

«Мы гордимся, что почетную государственную награду РФ - медаль Луки Крымского из рук премьер министра России Михаила Мишустина получила и акушерка родильного отделения нашего медицинского учреждения Олеся Карасенко. Она всегда дарила жизнь -более тысячи новорожденных прошли через ее руки. Когда в пандемию Балашихинский роддом был перепрофилирован в «ковидный» центр, переучилась и стала спасать жизни пациентов с коронавирусом.»,- сказала Алимова.

Эту награду, а также Орден Пирогова учредил президент России летом 2020 года специально для сотрудников здравоохранения.

По словам Алимовой, всю сестринскую помощь в коронавирусном центре Олеся оказывала и продолжает оказывать в полном объеме: измерение давления, инъекционные назначения, слежение за кислородом у пациентов, уровнем кислорода в крови.

«Смена у Олеси длится 12 часов. Очень много назначений, очень много пациентов, поэтому трудно, конечно, но она справляется и продолжает спасать жизни пациентов. Спасибо Олесе за эту работу. Гордимся ей и поздравляем с наградой!»- подчеркнула Алимова.

В этот же день были присвоены почетные звания «Заслуженный врач РФ». Этого звания был удостоен и главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия в этот день был удостоен ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени, а генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер - орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени.

Всего ордена и медали получили 27 человек.