РИАМО - 23 окт. Магазинам столицы, которые занимаются реализацией продукции Apple, рекомендовали обратить особое внимание на соблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в первый день продаж смартфонов IPhone 12, передает ТАСС.

«Для всех магазинов, не только (реализующих продукцию - ред.) Apple, в Москве действует обязательное соблюдение масочно-перчаточного режима и сотрудниками, и покупателями. Понимаем, что в первый день продаж популярных смартфонов может быть ажиотаж. Социальную дистанцию необходимо обеспечить не только в торговом зале, но и в очередях», - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города​ Алексей Немерюк.

В прошлом продажи стартовали рано утром в первый день по талонам, при этом продавали не более двух смартфонов в одни руки. В итоге образовывались очереди.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro поступят в продажу в российских магазинах Apple 23 октября.

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.

- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.