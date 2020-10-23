РИАМО - 23 окт. Магазинам столицы, которые занимаются реализацией продукции Apple, рекомендовали обратить особое внимание на соблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в первый день продаж смартфонов IPhone 12, передает ТАСС.
«Для всех магазинов, не только (реализующих продукцию - ред.) Apple, в Москве действует обязательное соблюдение масочно-перчаточного режима и сотрудниками, и покупателями. Понимаем, что в первый день продаж популярных смартфонов может быть ажиотаж. Социальную дистанцию необходимо обеспечить не только в торговом зале, но и в очередях», - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.
В прошлом продажи стартовали рано утром в первый день по талонам, при этом продавали не более двух смартфонов в одни руки. В итоге образовывались очереди.
iPhone 12 и iPhone 12 Pro поступят в продажу в российских магазинах Apple 23 октября.
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23 ОКТЯБРЯ
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