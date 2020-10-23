РИАМО - 23 окт. За 22 ноября и минувшую ночь на территории Московской области выпало до 25% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».
Днем 22 октября и в ночь на 23 октября Московский регион находился в зоне атмосферных фронтов.
На ВДНХ в столице зафиксировали 10 миллиметров осадков, в Измайлове - 9 миллиметров, в Немчиновке - 8 миллиметров, на Балчуге - 7 миллиметров.
В пятницу днем в регионе также прогнозируют дожди различной интенсивности, может выпасть до 5 миллиметров осадков.
Месячная норма осадков в октябре составляет 59 миллиметров.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии