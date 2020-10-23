РИАМО - 23 окт. Глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отметил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев оперативно отреагировал на проблему в сфере сдачи в строй домов с недоделками и навел порядок в этой отрасли.

Степашин прокомментировал проблему с «приписками» в этой сфере в Подмосковье.

«Такие примеры были у нас по ряду регионов, в том числе и по Крыму. Что касается Подмосковья, то надо отдать должное Андрею Воробьеву (губернатору Московской области – ред.), он отреагировал очень быстро и жестко», - сказал Степашин в интервью РИА Новости.

Степашин добавил, что были возбуждены уголовные дела. Губернатор Подмосковья заменил практически всю команду.

«У нас тогда с ним была встреча, он сказал: «Хватит меня долбить, я все сделаю». И сделал. Навел порядок», - отметил Степашин.

Он также подчеркнул, что на сегодня таких проблем уже меньше. Каждый дом в этом плане стоит на контроле, а статистика по недоделкам резко сократилась.​