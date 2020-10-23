РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 окт. Мытищинским городским прокурором организован тематический личный прием граждан по вопросу нарушения федерального законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних 26 октября, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной защиты населения Мытищ.

«Мытищинским городским прокурором Московской области 26 октября с 09:00 до 18:00 в помещении городской прокуратуры организован тематический личный прием граждан по вопросу нарушения федерального законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, в том числе в сфере образования, лекарственного обеспечения, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа», - говорится в сообщении.

Прием граждан организован с соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на первом этаже здания городской прокуратуры с соблюдением норм социального дистанцирования и масочного режима. Предварительная запись на личный прием не предусмотрена.

Адрес городской прокуратуры: город Мытищи, улица Станционная, дом 5, корпус 3.