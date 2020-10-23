РИАМО - 23 окт. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, отвечавший за медиаотрасль, покинул свою должность, на его место назначена Бэлла Черкесова, сообщает Nation News.

Волин занимал пост замглавы Минцифры РФ с лета 2012 года. Под его руководством в России был осуществлен проект по трансформации телевещания в цифровой формат.

«Михаил Мишустин (премьер-министр РФ – ред.) <…> наградил его (Волина - ред.) орденом Почета и медалью Совбеза «За заслуги в обеспечении национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте правительства РФ, Черкесова, которая займет должность замглавы Минцифры, ранее работала в администрации президента России.

Волин после ухода из министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития. ​