РИАМО - 23 окт. С начала года 682 семьи в Северо-Восточном административном округе заключили договоры на получение равнозначных квартир в рамках программы реновации, сообщается на сайте мэра Москвы.

«С начала года 682 семьи из Северо-Восточного округа заключили договоры на получение равнозначных квартир с Департаментом городского имущества. 98 семей заканчивают оформление документов. В СВАО благодаря программе реновации новое комфортное жилье получат свыше 86,5 тысячи человек», - говорится в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с 2018 в округе по программе реновации расселены четыре дома в Бабушкинском районе.

«По программе реновации на северо-востоке в строительстве и проектировании находятся 28 объектов. До конца года запланирован ввод трех новостроек: в Бутырском районе (микрорайон 78, корпус 66), в проезде Дежнева (владение 8) и на Октябрьской улице (владение 105), которые позволят переселить 268 семей», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.