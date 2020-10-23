РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. В подмосковном Подольске 5 ноября пройдет очередная акция программы «Школа утилизации: электроника», в ходе которой можно будет сдать ненужную бытовую технику на утилизацию бесплатно, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Для населения в Подольске на постоянной основе функционирует пункт бесплатного приема отходов «Мегабак» на улице 50 лет ВЛКСМ, 17Б, где ежедневно с 09:00 до 18:00 можно сдать на вторичную переработку утильную бытовую технику, старую мебель, текстиль, стекло, металл.

«Очередная акция программы «Школа утилизации: электроника» состоится в Подольске 5 ноября. Утилизация пройдет в строгом соответствии с нормами природоохранного законодательства с выдачей полного комплекта документов.

Право на бесплатную утилизацию отработавшего оборудования имеют органы государственной и муниципальной власти, бюджетные учреждения (в том числе социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие)», - говорится в сообщении.

С июля в программе участвуют и коммерческие организации. Стоимость утилизации отходов электронного и электрического оборудования для коммерческих организаций составляет 1 копейку за 1 кубометр.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте фонда не позднее чем за две недели до даты проведения акции в муниципальном образовании. Более подробную информацию можно получить на сайте фонда и у координатора программы по телефону 8 (495) 961-71-41.