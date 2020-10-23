РИАМО - 23 окт. Каникулы в образовательных учреждениях городского округа Мытищи начнутся по плану с 26 октября и продлятся до 3 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Обычно с осенних каникул учащиеся возвращались к образовательному процессу 1 ноября. В сложившейся ситуации директорами образовательных учреждений, педагогическими коллективами принято решение о продлении осенних каникул до 3 ноября включительно», - сказал глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Он подчеркнул, что 4 ноября - праздничный выходной день, а значит к занятиям школьники приступят с 5 ноября.

На сегодняшний день в школах и детских садах городского округа не превышен порог заболеваемости. Небольшое продление каникул позволит разобщить на более длительный период ребят.

«Важно и родителям сообщать детям о том, чтобы они в период каникул не посещали торговые центры, места скопления людей, а больше занимались чтением и проводили время на воздухе. Это позволит снизить уровень заболеваемости и не приведет к переводу всех школ на дистанционное образование», - уточняется в материале.

Учреждения дополнительного образования в городском округе Мытищи будут работать по такому же графику.