РИАМО - 23 окт. В Ховрине на севере столицы началось возведение деревянного храмового комплекса, который планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

На текущий момент подрядчик проводит кровельные работы на приходском доме, крыша которого уже обзавелась шатром и смонтированной главкой. Монтаж покрытия кровли из меди запланировано завершить до конца ноября.

«При строительстве храма специалисты использовали самые новейшие передовые технологии. Возводится он по индивидуальному проекту из лиственницы по традиционным технологиям. Все строительные работы производились вручную, включая сборку», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Храмовый комплекс рассчитан на 400 прихожан, а сам храм станет одним из самых необычных строений Москвы и будет соединен с приходским домом крытыми галереями. Благоустройство прихрамовой территории начнется в конце следующего месяца в зимнем варианте.

Возведение храма стало возможным в рамках городской программы по строительству православных храмов в столице, где пожертвования являются единственной статьей финансирования стройки.