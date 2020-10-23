РИАМО - 23 окт. За три недели городские службы выполнили более 8,5 тысячи заявок по доставке дров на дачи жителей столицы, уехавших на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в столице дровами обеспечивают пожилых горожан и москвичей с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения домашнего режима.

«За три недели выполнено более 8,5 тысячи таких заявок по доставке дров, работа продолжается», - сказал Бирюков.

Он добавил, что каждый день в столице выполняют около 350-400 заявок. Для оперативной доставки дров на дачи горожан в мегаполисе задействовано нужное количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.

Дрова на дачи самоизолировавшимся жителям столицы доставляют по льготным ценам. Для подачи заявки на доставку дров следует позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.