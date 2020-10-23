РИАМО - 23 окт. Исправительный центр при колонии №6 УФСИН России по Московской области в Кашире будет расширен до 108 мест, сейчас готовятся необходимые нормативные правовые документы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УФСИН России по Подмосковью.

«Участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ) при исправительной колонии №6 УФСИН России по Московской области в Кашире с лимитом наполнения 60 мест, будет перепрофилирован в исправительный центр с лимитом 108 мест», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что перепрофилирование УФИЦ в самостоятельный исправительный центр стало возможным благодаря распоряжению правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года № 2661-р, согласно которому в Московской области необходимо создать федеральное казенное учреждение «Исправительный центр №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области» с предельной штатной численностью персонала учреждения в количестве 30 единиц.

«В настоящее время в УФСИН России по Московской области проводится комплекс мероприятий по подготовке всех необходимых нормативных правовых документов для ввода учреждения в эксплуатацию», - отметил собеседник агентства.

Открытие первого участка, функционирующего в режиме исправительного центра, состоялось в июне 2020 года.

Там созданы все необходимые условия для лиц, отбывающих наказание: в двухэтажном здании общежития расположены помещения административного назначения, комната приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, оборудованные современными душевыми кабинами и стиральными машинами, спальные помещения и кабинеты для проведения социальной, воспитательной работы.