РИАМО - 23 окт. В Подмосковье не выявили ни одного случая заражения коронавирусом среди обвиняемых, подозреваемых и осужденных, в целях предупреждения распространения инфекции действуют режимно-ограничительные мероприятия, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УФСИН России по Московской области.

«На сегодняшний день случаев заболевания обвиняемых, подозреваемых и осужденных новой коронавирусной инфекцией в учреждениях УИС Подмосковья не зафиксировано», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях УФСИН России по Московской области действуют режимно-ограничительные мероприятия. Все свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными проводятся в следственных кабинетах и комнатах для краткосрочных свиданий через стекло и только с использованием средств индивидуальной защиты, а именно масок, бахил и перчаток.

Более того, во всех учреждениях проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: постоянно проводится термометрия сотрудников уголовно-исполнительной системы, обвиняемых, подозреваемых и осужденных, а также дезинфекция всех помещений.

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23 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.

- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.