РИАМО – 23 окт. По мнению специалистов, «серые» зарплаты россиян снизились на 10% из-за сжатия таких схем оплаты труда, поэтому люди недополучили в пандемию 1,3 триллиона рублей «конвертных окладов», пишет в пятницу газета «Известия».

Эксперты объясняют разницу между официальной статистикой, которая показывает рост зарплат, и заявлениями людей, которые отмечают снижение своих доходов, тем, что «серые» схемы оплаты труда в стране сжались.

«Учитывая, что доля теневого бизнеса составляет чуть меньше 13% ВВП, россияне могли недополучить в конвертах порядка 1,3 триллиона рублей», - говорится в материале.

Больше всего людей, которым платят таким образом, трудятся в сфере торговли, недвижимости, ресторанном бизнесе.

«А официальная статистика отражает положение с заработками в госсекторе и крупнейших индустриях за исключением пассажирского транспорта», - отмечается в статье.

Цифры показывают, что сейчас ситуация с заработками в России обстоит лучше, чем можно было ожидать в период пандемии. По данным Росстата, в январе–августе 2020-го в средняя «получка» выросла на 5,6% за год и составила почти 47,7 тысячи рублей.​

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

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«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.