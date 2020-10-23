РИАМО - 23 окт. Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на банковскую деятельность у ПАО АРКБ «Росбизнесбанк», сообщает Федеральное агентство новостей.

«По величине активов кредитная организация занимала 338 место в банковской системе Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии приняли из-за того, что Росбизнесбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Так, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем в ЦБ в течение последнего года неоднократно применял меры. Также в банке были допущены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Свыше 50% кредитного портфеля организации представлено проблемными ссудами.​