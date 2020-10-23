РИАМО — 23 окт. В пятницу рубль начал падать по отношению к американской и европейской валютам, сообщает Газета.ru.

Это случилось после небольшого ослабления евро на международном валютном рынке.

«Курс доллара расчетами «завтра» на 10:11 повышался на 12 копеек, до 76,70 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 90,55 рубля», - говорится в сообщении.

Информацию засвидетельствовали на Мосбирже.

«Нефть дешевеет на 0,4% — до 42,28 доллара за баррель по марке Brent», - говорится в сообщении.​​