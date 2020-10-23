РИАМО - 23 окт. ООО «ЭГС» заключило устное картельное соглашение с ООО «МПС» и «СтройЭнергоИнвест», что обернулось поддержанием цен на аукционах, компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Подмосковью.

Дела возбуждены и в отношении других участников картеля, чье соглашение привело к поддержанию цен на аукционах, которые проводились в электронном формате.

«На электронных аукционах, проводимых муниципальным казенным учреждением «Центр закупок» муниципального образования Раменский городско округ Московской области, на предмет выполнения работ по ремонту и обслуживанию уличного освещения, а также модернизации блоков управления электроэнергии наружного уличного освещения на территории сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района Подмосковья», – говорится в сообщении.

На текущий момент областное УФАС России признало общество с ограниченной ответственностью «ЭГС» виновной в нарушении пункта два части один статьи одиннадцать Федерального закона «О защите конкуренции».

Так, компания была привлечена к административной ответственности в соответствии с частью два статьи 14.32 Кодекса РФ об административных нарушениях.