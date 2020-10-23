РИАМО - 23 окт. В столице за минувшие сутки подтвердили 5478 новых случаев Covid-19, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 386 908 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.
За сутки в городе скончались 62 пациента, с начала пандемии - 6249 человек. Также за минувшие сутки вылечились после коронавируса 2779 пациентов, а с начала пандемии - 285 271 человек.
За прошедшие сутки на территории России выявлено 17 340 случаев коронавирусной инфекции, при этом 27,7% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. За сутки умерли 283 человека с подтвержденным коронавирусом, врачи вылечили 11 263 пациента.
Всего в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев Covid-19, скончались 25 525 человек, вылечился 1 119 251 пациент.
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Текстовая трансляция
23 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.
- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.
- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.
- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.
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