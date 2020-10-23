РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали местного жителя за то, что он снял деньги с чужой банковской карты, на него завели уголовное дело за кражу, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от женщины о том, что со счета ее банковской карты произошло списание денег. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Полицейские установили, что злоумышленник обнаружил в банкомате на улице Симферопольская забытую карту заявительницы, с которой снял денежные средства и перевел на собственный счет.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.