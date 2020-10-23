РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске, который входит в госкорпорацию «Ростех», познакомил со своей деятельностью 160 старшеклассников в рамках акции «Неделя без турникетов», сообщается на сайте предприятия.

«160 старшеклассников шести образовательных учреждений Подольска посетили испытательный полигон Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». Учащиеся 9-11-х классов ознакомились с историей и научно-исследовательской деятельностью предприятия, его разработками, подержали в руках настоящее оружие, примерили экипировку военнослужащего «Ратник», посмотрели, как проводят испытания пистолетов», - говорится в сообщении.

Акция способствует развитию работы по привлечению молодых специалистов на предприятие своего региона, где они смогут работать. Подросткам рассказывают, какие профессии являются перспективными и наиболее востребованными.

Многие ребята заинтересовались возможностью поступления в высшие и средние специальные учебные заведения по целевому набору от ЦНИИТОЧМАШ.

«У института есть вузы-партнеры, которые помогают обучать кадры по специальностям инженера-конструктора, инженера-технолога, испытателя, программиста микроконтроллеров, плюс рабочие специальности. Это Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, Тульский и Волгоградский государственные университеты, Российский государственный университет туризма и сервиса и Подольский колледж имени Александра Никулина», - сказала начальник бюро технического обучения отдела управления персоналом института Анастасия Посулихина.

В рамках целевого набора с абитуриентом заключается договор до начала работы приемных комиссий. Зачисление в учебное заведение идет по результатам ЕГЭ. Обучают на бюджетной основе. Студенты при хорошей успеваемости получают дополнительную стипендию от предприятия. ЦНИИТОЧМАШ гарантирует прохождение практики начиная со второго курса, а также дает возможность с четвертого курса совмещать учебу и работу на предприятии. Кураторы оказывают ребятам содействие в выполнении курсовых и дипломной работ. Обязательное условие для «целевиков» – после завершении обучения отработать в институте не менее трех лет.