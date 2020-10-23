РИАМО - 23 окт. Количество заключаемых жителями брачных союзов в Подмосковье сократилось, с марта по июнь в регионе было зарегистрировано около 9 тысяч браков, что в 1,5 раза меньше аналогичного периода прошлого года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«С марта по июнь органами ЗАГС Московской области было зарегистрировано около 9 тысяч браков (это в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году в это время - 16505). Даты регистрации на более поздний период переносились только по желанию и заявлению брачующихся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этом году за летние месяцы было зарегистрировано более 16 тысяч браков (в 2019 году – более 21 тысячи).

Подмосковные органы ЗАГС в период пандемии не прекращали работу ни на один день. Прием граждан велся как по предварительной записи, так и по заявлениям, поступившим через единый портал государственных и муниципальных услуг.

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.

- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.