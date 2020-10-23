РИАМО - 23 окт. После литургии в храме Христа Спасителя началось отпевание протоиерея Дмитрия Смирнова, который скончался 21 октября, передает корреспондент РИАМО.

Протоиерей умер из-за хронической болезни в 69 лет.

Таинство совершает управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий. Перед этим состоялась литургия.

В мероприятии принимают участие десятки священнослужителей из разных храмов страны - они в два ряда выстроились вокруг гроба с усопшим. Для прощания с протоиереем приехало также множество верующих. Люди начали приезжать с раннего утра. К началу отпевания очередь к гробу выстроилась по внутреннему периметру храма.

Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. В августе 1978 года поступил в Московскую духовную семинарию. Он закончил ее экстерном, а затем поступил в Московскую духовную академию, которую закончил также экстерном.

В 1991 года Смирнов стал настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, где и служил до смерти.

В 2013 году Смирнова назначили председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.​​