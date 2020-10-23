РИАМО - 23 окт. В Подмосковье с начала года родилось более 60 тысяч детей, самыми необычными именами для детей стали Евангелина, Ренавия и Иссак-Ньютон, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Среди самых необычных имен, которые давали новорожденным в этом году, среди девочек стали Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира. Среди необычных имен для мальчиков есть Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самыми популярными именами в регионе остаются привычные для слуха Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.

С начала этого года в Подмосковье родилось более 60 тысяч детей. Из них в летние месяцы - более 21 тысячи. Это на 2 тысячи больше, чем летом 2019 года.