Квартиры в Московском регионе могут быть намного доступнее, если брать их по программе TRADE-IN от Группы компаний "Инград". В инфографике собраны основные плюсы обмена старого жилья на новое.
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