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Александр Манзюк
В Москве ушел из жизни почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Ему было 69 лет.
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Александр Манзюк
Литургия и церемония прощания прошли в Храме Христа Спасителя.
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Александр Манзюк
Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова совершил управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий.
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Александр Манзюк
Проводить протоиерея в последний путь многие приехали с цветами.
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Александр Манзюк
Среди пришедших в храм - люди всех возрастов, священнослужители.
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Александр Манзюк
Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года.
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Александр Манзюк
В августе 1978 года поступил в Московскую духовную семинарию. Он закончил ее экстерном за два года. Через год поступил в Московскую духовную академию, которую закончил также экстерном за полтора года.
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Александр Манзюк
1 января 1991 года Смирнов стал настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве. Он служил в ней до настоящего времени.
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Александр Манзюк
2 октября 2013 года его назначили председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
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Александр Манзюк
Он был настоятелем восьми храмов, два из которых находятся в Московской области.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с протоиереем Дмитрием Смирновым в Москве.
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