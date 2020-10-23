РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил готовность Люберецкой теплосети к зимнему периоду, в том числе проинспектировал аварийно-восстановительные бригады, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу Ружицкий проверил готовность одной из теплосетей к зимнему периоду.

«Мы осенью делаем смотры наших УК, ресурсных компаний, сегодня мы в теплосети. Когда в России полгода зима, теплосеть становится стратегической организацей. В квартирах должно быть всегда тепло. Весь летний период теплосеть готовилась к зиме, сегодня проведены все испытания, теплосеть готова. Стоит задача зиму пройти без аварий», - сказал глава.

По словам Ружицкого, есть пять аварийных бригад, 57 рабочих.