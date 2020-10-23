График пандемии коронавируса в Москве неуклонно стремится вверх, однако столичные власти не сдаются и не хотят объявлять полный локдаун. Продолжает работать и сфера развлечений. Вместо того, чтобы закрывать ночные клубы и бары, работающие после полуночи, власти решили ввести дополнительное ограничение – QR-коды на входе. Корреспондент РИАМО проверила, как работает новая система, отпугнуло ли это завсегдатаев ночных заведений, и узнала, почему москвичи не хотят чекиниться.

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Опасная работа

Первым открытием вечера стало то, что сканировать QR-код нужно не только после, но и до полуночи.

Впрочем, сама процедура довольно простая: при входе в заведение подносишь телефон к табличке с кодом, он сканируется, по смс приходит код, который нужно ввести в открытую ранее строку. В ответ получаешь подтверждение посещения общественного места с указанием его адреса, юридического названия и точного времени. Действует чекин 15 минут.

«Серьезные заведения, которые открыты после 24:00, требуют такого подтверждения в течение всего дня. Пришел на обед – сделал чекин и прошел», - объясняет милая девушка на входе в джазовый клуб на «Китай-городе».

Теперь ее основная работа – проверять температуру, заставлять надевать маску и помогать проделывать манипуляцию с QR-кодом.

«Бывает, что у людей температура, приходится разворачивать. Мы не имеем права таких пускать», - рассказывает она. По ее словам, люди, пришедшие с температурой, очевидно, надеются, что термометры не покажут и удастся проскочить.

- Опасная у вас работа какая-то… - Ну, что поделать!

У входа уже собралась небольшая очередь. Юноша с кнопочным телефоном демонстрирует нужные данные – ему на получение подтверждения понадобилось чуть больше времени.

На первый взгляд, посетителей на джеме немного меньше, чем обычно. Сохранять дистанцию довольно сложно: кто-то танцует, кто-то несет напиток от бара, вокруг – обычная клубная суета. Но какое-то напряжение все-таки ощущается, делится впечатлениями саксофонист в маске.

«Играем-то, конечно, пока без маски (его ироничную улыбку за маской не видно). Но все сотрудники должны быть в средствах защиты. И мы, когда не на сцене, тоже», - уточняет музыкант.

По его мнению, все происходящее – это масштабный психологический эксперимент, способ тотального контроля над человеческой популяцией, с большим количеством слухов и предубеждений.

Но рассуждать ему некогда – пора выходить на сцену. Публика аплодирует, и ничто, кроме масок на подбородках, руках и столах, не выдает перемен.

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Как это пьяным объяснить?

Вход в один из старейших клубов Москвы в Большом Златоустинском переулке охраняют два крепких мужчины в масках. Процедура та же. Без масок внутрь не пустят, при этом видно, что посетителям тут очень рады.

«Фигня какая-то, маски, коды эти. В теории и перчатки нужны. А как это пьяным людям объяснить? Сложно. Приходится на улице оставлять», - сетует охранник.

Внутри вопиюще малолюдно. Две девушки, покашливая, направляются курить. Теперь зал совсем опустел. По мнению бармена, люди стали бояться коронавируса.

«Народу все меньше, спад пошел. Боятся новых мер, коронавируса, гриппа, дома сидят», - флегматично делится наблюдениями бармен.

- Но вообще, похоже на пир во время чумы?

- Да. Так и должно быть.

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Карантин в планы не входит

Следующая точка – рюмочная на Покровском бульваре. Обычно еще на улице у входа не протолкнуться. Теперь тут лишь философски настроенный охранник.

«Пять минут назад четверо взрослых мужчин развернулись, когда узнали про чекин. Уж не знаю, чего боятся – ФСБ, разглашения? Думают, что в других местах такого нет», - замечает он, пока мы наводим телефоны на QR-код.

По его словам, контролирующие органы, действительно, внимательно следят за системой чекинов, однако это опасно не для посетителей, а для самих заведений.

«Приходят, проверяют по камерам. Вошли без маски – штраф, без кода – штраф. В любое время могут прийти – рано утром, днем, ночью. Побыстрее бы все это закончилось», - рассказывает он.

На баре нет обычной очереди, обслуживают моментально, из динамиков звучат стихи Бродского. Но тут у входа начинаются разборки.

«Я не понимаю, зачем эту демагогию устраивать. Каким боком я нарушил ваши личные права? С какой стороны это было невежливо к вам?» - уставшим голосом говорит охранник группе молодых людей.

Они категорически не желают проходить регистрацию и идут в наступление.

«Это ведь все отслеживается, попадает в базу данных. А если вдруг кто-то заболеет, мне нужно будет обязательно сдавать анализ, на карантин уходить. В мои планы это не входит», - заученно декламирует парень.

«Мы вообще не боимся заразиться, нам все равно. Но обязательный двухнедельный карантин в случае подтверждения ковида у кого-то здесь – не входит в планы. Почему только об этом по телевизору не говорят?», - добавляет его спутница.

Как выясняется позже, ребята – выпускники технического вуза, и кому как не им знать все про базы данных и защиту информации. Вроде бы им удается договориться с охраной, а может, просто сдались ради вишневой настойки.

Кстати, власти Москвы опровергли слухи об обязательной двухнедельной изоляции при подтверждении коронавируса у одного из гостей. Выходит, уведомление, которое может прийти в пределах 14 дней инкубационного периода, никого ни к чему не обязывает. Но недоверие к словам чиновников все-таки слишком сильно…

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Больше одного – уже весело

Рок-н-рольный бар на Сретенке как никогда пустынный. Охранники на входе пытаются шутить и почти цитируют Есенина.

«Все мы забыты, заброшены. Никому мы не нужны. Где все люди? Дома сидят на карантине. Но если в зале больше одного – вам уже будет весело», - с расстановкой говорит один секьюрити.

А другой с ухмылкой добавляет: «Вот и вы отправили код, завтра рассылка придет и тоже будете дома сидеть, Сергей Семенович не будет шутить».

Внутри встречают растерянные хостес: «Вам столик или за барную стойку?» Вопрос звучит странно, если учесть, что в баре в общей сложности пять посетителей.

«С понедельника народа меньше стало. Обычно среда-четверг – качают до 3-4 утра. А сейчас... И проверки эти. Но заболеть страшно, и локдаун экономика не выдержит. Да и нам этого совсем не хотелось бы», - рассказывает одна из хостес.

Бармен настроен более оптимистично: «Приходите в пятницу, тут еще и потолкаться можно будет». Его поддерживает одинокий посетитель. По его мнению, отсутствие людей – это даже хорошо. Теперь в баре тише, и можно поговорить по душам.

Кстати, акций или скидок для привлечения гостей я нигде не заметила. Зато – вероятно, от избытка у барменов свободного времени – все, от кофе до «Кровавой Мэри», подают почти изысканно.

В уголке пара общается на языке жестов. Мужчина и женщина, сняв маски, активно жестикулируют, беззвучно проговаривая слова. Печатаю в заметках телефона вопрос про ограничения и маски и показываю им.

«Из-за того, что все в масках, мы теперь не можем читать по губам. Что нам остается? Увы, не все понимают, когда пишем на бумаге, раздражаются. Бывает, что отказываются решать вопрос и требуют соблюдать дистанцию», - печатает мне в ответ посетитель. Его подруга, пробегая глазами текст, согласно кивает.

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Праздник под контролем

Охранники в баре на Сретенском бульваре подрабатывают зазывалами и буквально заманивают нас внутрь, обещая, что веселье там льется рекой.

QR-коды уже привычны, как получение номерка в гардеробе, а по времени – даже быстрее. И если бы не маски на лицах официантов и девушек go-go, могло бы показаться, что мы в 2019-м – музыка орет так же громко, а публика все так же навеселе.

Звезды танцпола – недавние школьницы, бразилец Адриано и его друг из Бахрейна. Оба занимаются продажей парфюма и не верят в коронавирус. На мой вопрос, не боятся ли они потерять обоняние, только смеются и уверенно продолжают танцевать.

«Улыбайся», - призывно шепчет ведущая в кожаных легинсах и черном лифчике. Девушка почти незаметно опрокидывает стопку водки и на выдохе выкрикивает что-то невнятное в микрофон.

«No pasaran!», - кричит вдогонку сквозь маску охранник-вышибала. Я же понимаю, что в ближайшее время придется обойтись без этого контролируемого праздника.

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