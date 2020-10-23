РИАМО - 23 окт. Минувшей ночью на проспекте Маршала Жукова, 41к1 водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с автобусом №т59, после чего наехал на припаркованные автомобили, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Водитель BMW лишен прав в 2019 году за вождение в нетрезвом виде», - говорится в сообщении.

В автобусе пострадавших нет. Водителя и пассажира BMW госпитализировали. Детали уточняются.