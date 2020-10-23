РИАМО - 23 окт. Платежи от компаний в сфере обрабатывающей промышленности в городской бюджет за девять месяцев 2020 года выросли на 6,7%, благодаря чему повысилась и доля отрасли в доходах бюджета города, кроме того, выросли и поступления по НДФЛ от обрабатывающей отрасли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Платежи в городской бюджет от компаний, работающих в сфере обрабатывающей промышленности, за девять месяцев этого года выросли на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 129,3 миллиарда рублей. Таким образом, доля отрасли в доходах городского бюджета увеличилась с 6,5 до 7,2%», - говорится в сообщении.

Поступления по НДФЛ от обрабатывающей отрасли с января по сентябрь этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 0,8% и составили 58,7 миллиарда рублей. При этом налог на имущество организаций обрабатывающей промышленности за этот период снизился.

«За девять месяцев 2020 года индекс промышленного производства в сегменте обрабатывающих производств увеличился на 4,6%, тогда как общий индекс промпроизводства по Москве — на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, Москва продолжает сохранять статус промышленного центра Российской Федерации с высоким производственным и инновационным потенциалом.