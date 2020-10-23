РИАМО - 23 окт. Департамент культуры города Москвы утвердил объект охраны главного дома городской усадьбы XVIII–XIX веков на Мясницкой улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Предмет охраны — это перечень элементов здания, которые формируют его уникальный исторический облик. По результатам исследований эксперты подготовили такой список для изящного главного дома усадьбы Козьмы Солдатенкова на Мясницкой улице. Памятник отличает пышное убранство интерьеров и интересно украшенные фасады», - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, особую ценность в доме представляют помпейский, византийский, античный залы, мавританская курительная комната и светелка на антресолях с изразцовой печью, исторические камины, чугунная лестница и потолочные росписи. Реставрационные работы будут проходить с учетом утвержденного предмета охран.

Ценность также представляют месторасположение построек, их облик, убранство и планировка помещений, архитектурные особенности, оригинальные строительные и отделочные материалы.

Городская усадьбы XVIII–XIX веков находится по адресу: Мясницкая улица, дом 37, строение 1. Она принадлежала библиофилу, купцу первой гильдии Козьме Солдатенкову. Усадьба считается достопримечательностью старой Москвы, была одним из ее культурных центров.