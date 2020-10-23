РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 окт. Жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в экологическом забеге, который 30 октября организуют «Макдоналдс» и администрация округа, сообщается на официальном сайте администрации.

«Макдоналдс» приглашает красногорцев на плоггинг-забег 30 октября. Экологическую акцию проведут волонтеры компании совместно с представителями администрации горокруга Красногорск», - говорится в сообщении.

Регистрация начнется в 10:00 возле ресторана по адресу: улица Ленина, дом № 16 (напротив ТЦ «Солнечный рай»). Плоггерам на забег дадут около часа.

«По словам организаторов, главное не скорость, а количество собранного мусора. При этом рекомендуется не трогать тяжелые и острые предметы. По окончании пробежки необходимо зафиксировать время финиша, взвесить набранный пакет, сфотографироваться с ним и выложить в любую социальную сеть с хештегом #МойЭкоДень», - поясняется в материале.

Победителя и двух призеров определят по весу собранных отходов. Если у двух участников будут одинаковые результаты, будут сравнивать показатели по времени.