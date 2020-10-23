РИАМО - 23 окт. В Москве выздоровели еще 2779 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, количество выздоровевших продолжает увеличиваться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2779 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 285 271», - сообщила Ракова .

Доктора перед выпиской подтверждают отсутствие у человека заболевания с помощью тестов.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Донором может стать человек от 18 до 55 лет, переболевший Covid-19, а также не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Те, кто выздоровел от коронавируса, также могут стать социальным волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции дома.

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.

- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.