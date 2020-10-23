РИАМО - 23 окт. В храме Христа Спасителя в Москве собралась очередь к гробу для прощания с протоиереем Дмитрием Смирновым, передает корреспондент РИАМО.

Отпевание священнослужителя начнется в 10:00. Перед этим пройдет литургия.

«Очень долгие годы отец Дмитрий нам помогал, помогал в воцерковлении. Не просто помогал, а за шкирку вел. Помогал в становлении православия в современной России», - рассказала молодая женщина из Подмосковья.

Многие приехали с цветами - белые, красные розы, гвоздики. Среди пришедших в храм - люди всех возрастов, священнослужители. При этом много молодых людей.

«Отец Димитрий - олицетворение священника, который действительно любил Бога. Он был примером для всех нас. Он был открытым, честным, свидетельствовал об истине, говорил правду, которая многим не нравилась. Это ведь все вопрос нашей гордыни. Его подавляющее число людей очень любило за искренность, чувство юмора, деятельную любовь к людям, отзывчивость», - поделилась своим мнением москвичка Оксана.

Порядок в храме помогают поддерживать волонтеры в салатовой форме.

«Он мой духовный отец, он привел меня ко Христу своими проповедями. Мы его очень любим и хотим с ним проститься, встретимся с ним в Будущем веке. Не печалимся, земная жизнь его окончилась. Будем продолжать слушать его лекции, их, как он сам сказал, еще на 30 лет хватит», - рассказал молодой мужчина - прихожанин храма апостола Фомы на Кантемировской.