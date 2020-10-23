РИАМО - 23 окт. В новой Москве произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«В автобусе не сильно пострадали водитель и пассажир. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Инцидент случился примерно в 6:25 в Проектируемом проезде №7040. Автобус следовал по маршруту №304.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД