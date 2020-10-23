РИАМО – 23 окт. Весь следующий год отечественные медики продолжат получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом, деньги будут начислять Минтруд и Минздрав, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Новый подход к администрированию выплат, по мнению Белого дома, позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и их получателями», - отмечается в публикации.

С начала апреля 2020 года деньги стали получать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения. Все они боролись против пандемии.

«Уже по итогам первых выплат медицинские профсоюзы раскритиковали как механизм их начисления, который приводил к занижению сумм, так и составленный перечень получателей, в который не попал ряд категорий сотрудников медицинских организаций», - отмечается в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что для того, чтобы удовлетворить претензии профсоюзов, в правительстве разработали более справедливую систему оплаты труда. Она будет основана на учете времени, потраченного каждым сотрудником на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.​​

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Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.

- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.