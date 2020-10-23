РИАМО – 23 окт. Весь следующий год отечественные медики продолжат получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом, деньги будут начислять Минтруд и Минздрав, пишет в пятницу газета «Коммерсант».
«Новый подход к администрированию выплат, по мнению Белого дома, позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и их получателями», - отмечается в публикации.
С начала апреля 2020 года деньги стали получать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения. Все они боролись против пандемии.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что для того, чтобы удовлетворить претензии профсоюзов, в правительстве разработали более справедливую систему оплаты труда. Она будет основана на учете времени, потраченного каждым сотрудником на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
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Текстовая трансляция
23 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.
- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.
- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.
- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.
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