РИАМО - 23 окт. В Москве в восьмой раз пройдет «Ночь искусств», на этот раз все мероприятия пройдут онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 3 на 4 ноября в Москве в восьмой раз состоится акция «Ночь искусств», все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Гости смогут виртуально посетить десятки музеев, библиотек, домов культуры и выставочных залов», - говорится в сообщении.

В «Ночь искусств» зрители смогут посмотреть онлайн экскурсии, спектакли, концерты, а также принять участие в мастер-классах и викторинах. Трансляции будут доступны бесплатно. Предварительная регистрация не потребуется.

Посмотреть мероприятия акции можно будет на официальном сайте «Ночи искусств». 26 октября на нем появится программа мероприятий.