РИАМО - 23 окт. В Москве на 3-ей Северной линии произошел пожар, его удалось ликвидировать, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Происходило возгорание в отдельно стоящей одноэтажной с мансардой бане. Площадь пожара составила 70 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 01:41 минуту пожар был локализован, а только в 02:52 минуты - ликвидирован.

По словам администрации, людей в здании не было. Сведений о пострадавших не поступало.