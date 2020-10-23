РИАМО - 23 окт. Составы, вмещающие в себя до 150 человек, впервые появятся в трамвайных парках Москвы в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве есть маршруты, где даже в утренние и вечерние часы пик трамваи заполняются не полностью. На них мы запустим новые односекционные составы. У них будут все преимущества трамваев «Витязь-Москва», но меньше вместимость — в салоне одновременно смогут ехать до 150 человек», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На данный момент, по его словам, этим трамваям выбирают название. Всего на улицы Москвы выйдет 109 трамваев нового поколения, 90 из которых будут компактными.

Остальные 19 будут трехсекционными и будут обслуживать пассажиров на более популярных маршрутах. В них будет больше разъемов для зарядки, будет работать обогрев дверного проема и пассажирские места будут расположены по ходу движения.