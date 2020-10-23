РИАМО - 23 окт. Пять производств Подмосковья, специализирующихся на племенном животноводстве, получили положительные заключения для представления документов в Минсельхоз России, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области прошло очередное заседание экспертной комиссии по племенному животноводству.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции заседание Комиссии в очередной раз проводилось в режиме видеоконференцсвязи», - говорится в сообщении.

Министерство на заседании комиссии по проведению экспертизы племенных стад, оценке деятельности организаций по племенному животноводству рассмотрело пять комплектов документов для подготовки заключения по определению вида племенной организации, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.

В результате положительные заключения для представления документов в Минсельхоз России получили ЗАО «Тропарево», центр информационного обеспечения в области пушного звероводства и кролиководства, АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский», АО «Колхоз Уваровский» и ООО «Шепиловская птицефабрика».