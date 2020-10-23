РИАМО - 23 окт. За пять мясные работы онлайн-музея «Москва - с заботой об истории» посетили почти полмиллиона раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К 9 Мая мы открыли виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» <...> Это первый в России подобный виртуальный музей, который создавался с помощью горожан. И за пять месяцев его посетили уже около полумиллиона раз», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в условиях пандемии Covid-19 подобный формат музеев является очень актуальным. Он позволяет А провести культурный досуг, не выходя из дома.

В музее выставлено более 6 тысяч военных документов, среди которых можно найти письма, дневники, газеты, справки, открытки. Также посетитель может посмотреть видеохронику военного времени и ролики о важнейших событиях.

Более того, музейная экспозиция постоянно пополняется. В нем даже есть раздел с рассекреченными документами из архива управления ФСБ России по Москве и Московской области, а еще появились подборки архивных фотографий. Также на сайте проекта доступны викторины, в которые могут поиграть пользователи, а также можно посмотреть онлайн-экспозиции о Великой Отечественной войне.

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