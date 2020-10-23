РИАМО - 23 окт. За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Также с начала пандемии в столице выявили свыше 381 тысячи случаев инфицирования Covid-19, выздоровели более 282 тысяч пациентов. При любых симптомах ОРВИ москвичам рекомендуется вызывать врача на дом.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих» - говорится в сообщении

Рост числа новых случаев Covid-19 начался в столице в конце сентября. Был принят ряд мер предосторожности. Так, на сегодня школьники с 6 по 11 классы находятся на дистанционном обучении, 30% сотрудников столичных компаний также отправлены на удаленку, а пожилым москвичам необходимо соблюдать домашний режим.

Также в городе действует масочно-перчаточный режим. Все граждане должны носить маски и перчатки в общественных местах и на транспорте, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 340 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 472 больных. В Москве- 5 478.

- Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг предположение о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших Covid--19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил Тотолян.​​

- Российские врачи будут получать федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом весь 2021 год. Деньги будут начислять Минтруд и Минздрав.

- За минувшие сутки в Москве умерло 62 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве скончалось 6249 пациентов с коронавирусом.